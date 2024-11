MSC Virtuosa : coup d'envoi de la saison aux Antilles !

En service depuis 2021, le MSC Virtuosa peut accueillir 5 000 passagers et 1 700 membres d’équipage.



Il propose, en supplément, une piste de bowling, un simulateur de Formule 1, des spectacles dans l’un des deux théâtres, un Spa, des restaurants de spécialités et même un accrobranche.



Inclus dans le prix : un restaurant à la carte, un restaurant-buffet très fourni, l’accès aux piscines, aux salles de sport et au club pour enfants. Impressionnante, la promenade intérieure, véritable poumon du bateau où se trouvent les restaurants de spécialités, offre 1 168 m² de surface commerciale, 11 boutiques et plus de 250 marques.



Comme sur les derniers navires de la compagnie, le Yacht Club est présent : un « bateau dans le bateau » que l’on pourrait comparer à la classe affaires des compagnies aériennes.