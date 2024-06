MSC Croisières propose un large choix d’itinéraires aux Caraïbes pour cet hiver MSC Virtuosa en tête de ligne aux Antilles

MSC Croisières propose de nombreuses croisières aux Caraïbes pour l'hiver 2024/2025, offrant ainsi un choix exceptionnel de navires et d'itinéraires exaltants vers certaines des destinations les plus prisées de la région, notamment les Bahamas, la République Dominicaine, la Jamaïque, le Mexique ou les Antilles.



Lundi 3 Juin 2024

MSC Virtuosa en tête de ligne aux Antilles Pour la première fois, MSC Croisières positionnera un navire de la classe Meraviglia au départ des Antilles françaises. MSC Virtuosa sera en tête de ligne pendant toute la saison, de novembre à avril, au départ de Fort de France (Martinique) et de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) avec de nombreuses surprises à bord.



Des croisières de 7 nuits avec deux itinéraires distincts sont proposées avec la possibilité de réaliser une grande croisière de 14 jours pour découvrir l’ensemble des destinations visitées.



Itinéraire 1 : Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Kingstown (Saint Vincent et les Grenadines), Bridgetown (Barbade), Saint-George (Grenade), Castries (Sainte Lucie)



Itinéraire 2 : Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Road Town (Îles Vierges), Philipsburg (Saint-Martin), Basseterre (Saint Kitts & Nevis), St John (Antigua & Barbuda).



Les croisières au départ des Etats-Unis



Trois navires partiront de PortMiami :



● MSC Divina proposera des croisières de 3 à 4 nuits vers les Bahamas, avec des escales à Nassau et MSC Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ses itinéraires plus longs prévoient un voyage de 10 nuits vers Aruba, Curaçao et la République Dominicaine.

● MSC Seascape offrira des croisières de 7 nuits vers les Caraïbes orientales, avec des escales en République Dominicaine, Porto Rico et Ocean Cay MSC Marine Reserve, ainsi que vers les Caraïbes occidentales, y compris la Jamaïque, les Îles Caïmans, le Mexique et Ocean Cay MSC Marine Reserve.

● MSC Seaside proposera des croisières captivantes de 7 nuits, avec des itinéraires alternants entre les Caraïbes orientales, avec des escales aux Bahamas, à Porto Rico et en République Dominicaine, et les Caraïbes occidentales, y compris le Mexique, le Honduras ou le Belize, et les Bahamas avec notamment Ocean Cay MSC Marine Reserve.



MSC Meraviglia sera positionné au départ de New York pour des croisières de 7 nuits vers Orlando et les Bahamas, avec des escales à Nassau et à Ocean Cay MSC Marine Reserve. D’autres itinéraires de 10 et 11 nuits sont prévus, avec des escales à Porto Rico, en République Dominicaine et à Saint-Martin.



Au départ de Port Canaveral, MSC Seashore offrira des itinéraires de 3 à 7 nuits, avec des escales à Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay MSC Marine Reserve et Nassau.



Pour plus d’informations sur les croisières aux Caraïbes et aux Antilles pour l’hiver 2024/2025 : rendez-vous sur

