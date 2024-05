MSC Croisières : « 2024 a révélé le rapport qualité-prix de nos produits » 🔑

L’hiver, nous partons du Havre. Au départ, cette programmation ciblait les marchés anglais et allemand mais les Français commencent à apprécier ces départs du Havre pour la découverte des capitales du Nord de l’Europe.



Cette année, on a tenu facilement nos objectifs avec le MSC Euribia. Après un coup de moins bien lié à la situation en Ukraine, les croisières du Nord sont bien reparties.



La clientèle française de MSC est aussi très friande des départs depuis les Etats-Unis, New York et surtout Miami. Nous constatons une grande appétence des Français pour les croisières dans les Caraïbes.



Sur le marché français, nous avons réalisé une très belle saison hivernale 2023-2024 grâce aux Antilles françaises, avec l’engouement des passagers locaux et une recrudescence de ceux venus de métropole. C’est de bonne augure pour la saison prochaine pour laquelle nous allons positionner aux Antilles un bateau plus grand, le MSC Virtuosa, au départ de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre.



Seul petit bémol sur le marché français : nous n’avons pas fini de vendre juillet et août en raison probablement d’un attentisme lié aux JO, mais cela commence à bouger.



TourMaG - Peut-on dire que MSC joue un rôle de locomotive du développement du marché de la croisière en France ?



Patrick Pourbaix : Si je me réfère aux derniers chiffres de la CLIA, nous sommes le leader sur ce marché. Nous avons frôlé les 300 000 passagers français en 2023 (sur un global de 575 000 passagers selon la CLIA, ndlr), MSC est donc leader avec des responsabilités liées à ce rôle de locomotive.