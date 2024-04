Explora Journeys présente les itinéraires d’EXPLORA I en Méditerranée en 2024

EXPLORA I de retour dès le 19 juin en Méditerranée pour une saison européenne pleine de promesses.



A la suite d’une traversée transatlantique ponctuée de dernières escales sur l’île de Lanzarote et Casablanca au Maroc, EXPLORA I revient pour la première fois depuis son lancement en Méditerranée pour lancer sa nouvelle saison avec des itinéraires exclusifs avec Barcelone comme point de départ.



Rédigé par Explora Journeys le Lundi 29 Avril 2024

Après avoir navigué dans les eaux pacifiques et caribéennes, EXPLORA I, le premier navire au design de super-yacht d’Explora Journeys, revient en Méditerranée, prêt à débuter sa saison européenne 2024. La traversée transatlantique a offert aux voyageurs une expérience de voyage inoubliable à travers les vastes eaux de l'Atlantique, EXPLORA I revient dans sa mer de prédilection. Le navire est désormais prêt à dévoiler aux voyageurs les secrets les mieux gardés de la Méditerranée grâce à une série d’itinéraires originaux ponctués de destinations phares et de ports préservés, hors des sentiers battus.



Le retour d’EXPLORA I en Méditerranée n'est pas seulement une routine saisonnière ; c'est une célébration du voyage et de la découverte. Les amoureux des voyages en mer peuvent s'attendre à des itinéraires méticuleusement planifiés, qui non seulement explorent les classiques de la Méditerranée, mais offrent également des pépites moins connues des voyageurs. Fidèle à sa promesse initiale, les escales aux ports sont plus longues que celles des autres compagnies de croisières : l’arrivée au port est plus matinale et le départ est plus tardif pour que les voyageurs profitent au maximum des découvertes à terre.



Trois itinéraires phares 1. Un voyage à la croisée de l’Antiquité :



L'une des premières croisières de la saison emmène les voyageurs à la découverte des villes emblématiques qui ont fait la gloire de l’Antiquité. Cet itinéraire part d’Athènes, et vogue vers les ports grecs de Vólos, Thessalonique et Kavala pour atteindre Istanbul avant de rejoindre le Pirée. Chaque escale est une occasion de plonger dans la richesse culturelle et historique de la région.

Au cours de ce périple de 8 jours, la gloire des empires de l’Antiquité renaît de ses cendres alors qu’Athènes accueille les lueurs du coucher de soleil. Les paysages de Vólos vous plongent au cœur de la mythologie grecque et Thessalonique vous invite à un chemin de foi. Kavala domine les flots tel un amphithéâtre sous les feux du couchant. À Istanbul, le clair de lune pointe de ses rayons l’opulence des palais ottomans et les minarets de la Mosquée Bleue.



Détails du voyage :

D’Athènes (Le Pirée) à Athènes (Le Pirée)

27 juin - 5 juillet 2024, EXPLORA I

À partir de : 4 200€ par voyageur



2. Un voyage à la découverte des odyssées homériques et des perles de l’Adriatique



Depuis la toute puissante Athènes, laissez-vous guider par les épopées homériques jusqu’à l’archipel du Dodécanèse, et vivez peut-être une révélation spirituelle dans la grotte de l’Apocalypse sur l'île de Patmos !

La mandoline du capitaine Corelli vous embarque ensuite vers les rivages de la magnifique Céphalonie, avant de répondre aux appels des sirènes dans un trio de ports de l’Adriatique : Dubrovnik la rêveuse, Zadar l’italienne et Rovinj, petite cousine de Venise, son aînée.



Détails du voyage :

D’Athènes (Le Pirée) à Venise (Fusina)

2 août – 8 août 2024, EXPLORA I

À partir de : 4 165€ par voyageur



3. Un voyage entre terres de légendes et plages bohème-chic



Profitez des lieux branchés de la Méditerranée, avant de quitter Athènes et mettre le cap sur Venise pour une soirée inoubliable. Prélassez-vous sur les plages dorées de Patmos et Corfou. Appréciez les spécialités culinaires des chefs renommés à Otrante dans les Pouilles, avant de vous perdre dans les vignobles à Zadar en Dalmatie.



Détails du voyage :

D’Athènes (Le Pirée) à Venise (Maghera)

30 août – 6 septembre 2024, EXPLORA I

À partir de : 3 675€ par voyageur



Des excursions qui enrichissent l'expérience Chaque itinéraire est agrémenté d'excursions soigneusement choisies pour enrichir l'expérience des voyageurs. Que ce soit par des visites guidées, des dégustations de produits locaux ou des rencontres avec des artisans, chaque escale est pensée pour offrir une immersion profonde et authentique dans la culture locale. L'objectif est de créer des souvenirs durables et significatifs, faisant d’EXPLORA I bien plus qu'un simple moyen de transport, mais un véritable catalyseur de découvertes.



Planifier et profiter des nombreux avantages Explora Journeys Explora Journeys réserve à ses hôtes de nombreux avantages, notamment en anticipant ses vacances. Les économies varient en fonction des voyages, des dates de réservation et de la catégorie de la suite. Ces avantages sont cumulables sous certaines conditions.



Avantages pour les réservations anticipées

En réservant à l’avance et en réglant le montant total du voyage l’économie est de 5 %. Valable 105 jours en amont du voyage pour les Ocean Terrace Suites et Ocean Penthouses et 180 jours en amont pour les Ocean Residences.



Voyages Combinés et Grands Voyages

Nos Voyages combinés permettent à nos voyageurs de prolonger leurs Ocean Journeys en associant n’importe quels itinéraires pour bénéficier d’une remise de 5 % sur le tarif individuel*. Avec nos Grands Voyages, vous naviguez plus longtemps et économisez 10 %*



*Ces avantages varient en fonction des voyages, des dates de réservation et des catégories de suites.



Voyages Flexibles

Modifiez ou reportez votre voyage sans frais supplémentaires : les voyageurs qui planifient leurs vacances avec nous bénéficient de la flexibilité et des garanties nécessaires en cas d’imprévu.



Voyageurs Solos

Les voyageurs non accompagnés peuvent réserver n’importe quelle suite en réglant un supplément à partir de 25 % du tarif normal.



Voyageurs supplémentaires et jeunes Voyageurs

Les enfants âgés de 6 mois* à 23 mois** sont accueillis gratuitement.

Les enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans** bénéficient d’une remise pouvant aller jusqu’à 50 % du tarif normal

Le troisième voyageur adulte peut bénéficier d’une remise allant jusqu’à 25 %.



**Âge au moment du voyage

Les remises s’appliquent à certaines catégories de suite



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est actuellement en construction et entrera en service en 2024.



EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.



Contacter Explora Journeys Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Paul-Emile Bardot

Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM

paulemile@explorajourneys.com

+ 33 649740989



Site web : https://explorajourneys.com



