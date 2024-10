En Martinique, la saison des croisières est lancée

mieux cibler l’offre

Cruise friendly

Un taux de 30%

les compagnies de croisières

La Martinique, c’est l’été toute l’année

de lisser l’activité avec plus d’arrivées en mai, juin et juillet

loin du surtourisme

qui ne jouera pas en notre défaveur »

les prix des billets d’avion se stabilisent

avoir ressenti un tassement des prises de commandes quand les médias ont commencé à montrer les quelques voitures brulées, cela dégrade un peu la marque, les compagnies aériennes ont senti aussi une baisse des prises de commandes

reconnaît qu’il faut encore «» pour que les passagers dépensent plus sur place. La Montagne Pelée , inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et membre du programme, est, par exemple, une cible.C’est un axe d'autant plus prioritaire que les croisièristes sont plus nombreux à acheter des excursions à bord des bateaux que pour d’autres îles des Caraïbes. «» souligne le responsable qui fidélise «».Par ailleurs, le CMT a pour ambition de faire venir toujours plus de touristes lors de la saison creuse. Il s’agit par le biais d’actions de communication et la campagne lancée en juin dernier «»,», une tendance « Lors de sa conférence de presse qui précédait l’IFTM,en raison, aussi, des températures caniculaires qui frappent ces dernières années les destinations méditerranéennes., «» avec trois compagnies pour le marché français, Air Caraïbes, Air France et Corsair.la deuxième nation après la France Hexagonale représentée en 2023 avec 25.000 visiteurs, 40.000 sont espérés cette année grâce à un vol direct depuis Toronto lancé en décembre 2023.permet au à MSC et au Club Med d'acheminer des clients en Martinique.A deux mois de la haute saison et avant l'arrivée de nouveaux bateaux, sans doute faudra-t-il rassurer les candidats au voyage après les violentes manifestations contre la vie chère. Gilbert Cisneros confiait vendredi ». Reste que le SETO s'est fendu d'un communiqué de presse pour faire savoir que "les touristes peuvent profiter en toute tranquillité de la Martinique". Le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 28 octobre 2024.