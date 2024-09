Avec Sandals, Exotismes trouve chaussure à son pied aux Caraïbes 🔑

Un partenariat conclu avec le groupe jamaïcain

Fort d’un exercice 2023 « record », Exotismes continue à innover et à s’adapter à la demande en ouvrant de nouvelles destinations à la faveur de partenariats avec des chaînes hôtelières comme Sandals pour la Caraïbe anglaise et en ajoutant des capacités pour soutenir les demandes de plus en plus fortes pour des séjours en été.

Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 11 Septembre 2024

