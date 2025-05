Palladium Hotel Group modernise le Grand Palladium Bávaro Resort & Spa

placer les enfants au cœur de l’expérience

des soirées festives, une soirée blanche, des soirées néon, une expérience rock, de la musique dominicaine traditionnelle et plus encore

Le Grand Palladium Bávaro Resort & Spa intègre désormais: Grand Palladium Select Collection et Family Selection. Le premier, déjà présent à(Mexique) et(Espagne), sera décliné àsous le nom de. Il propose notamment une nouvelle offre de restauration incluant des restaurants à la carte, des bars, le Piacere Coffee Shop, une gelateria italienne baptisée La Grand Gelateria, la pizzeria The Pizza Stop, ainsi que "Le Petit Chef", une expérience culinaire immersive.Parallèlement, le site accueillera lehors du Mexique . Ce concept inclut un lobby privé, le restaurant The Nest, une piscine avec bar (Es Niu), une boutique familiale, une plage dédiée, un service de majordome, un kit de bienvenue Family Boss, l’accès aux zones pour enfants, et pour les adultes, un accès à l’hôtel TRS Turquesa réservé aux plus de 18 ans. Selon Palladium Hotel Group, ce dispositif vise à "".Des aménagements ont été réalisés dans l’ensemble de l’hôtel :. De nouveaux spectacles seront proposés à l’extérieur du Sunset Theater, incluant "".. Le groupe indique ainsi vouloir "offrir plusieurs concepts dans une même destination".