Bahia Principe Grand Punta Cana, un havre de bonheur pour les familles

Pour les plus aquatiques, une visite au Scubaquatic Activities Center donnera options telles qu’apprendre à faire du catamaran, du kayak de mer, ou encore à nager avec palmes et tuba au milieu de poissons merveilleux de la région. La formule tout compris comprend une heure de kayak par jour, du tennis, la location d'un catamaran et de la plongée avec tuba, tandis que les autres activités proposées par Scubaquatic sont payantes.



Aussi les amateurs de golf trouveront leurs marques sur le sublime golf de 18 trous signé du renommé Nick Price, légende acclamée des golfeurs. Il ne se trouve qu’à cinq minutes de la station balnéaire.



La gamme d'activités se poursuit avec le Bahia Spa de Punta Cana, qui dispose d'installations sublimes et propose un large choix de soins, de massages et de services de beauté, tous conçus pour choyer le corps et l'esprit.



Le soir, l'hôtel propose des spectacles nocturnes ouverts à tous, musique live, une mini-disco pour les enfants et, à deux pas de l'hôtel, le Bahia Principe Village centre : un centre de divertissement avec boutiques, Karaoke Sports Bar, Casino et la discothèque Congas Bachata (ces deux dernières pour les 18 ans et plus).



À ne pas manquer : une fois par semaine la Fiesta Dominicana est organisée dans le Bahia Principe Village. Pour un petit supplément les clients pourront vivre un moment privilégié en profitant de la culture dominicaine avec ses couleurs, sa musique, ses danses, ses activités et surtout beaucoup de joie. Car s'il y a bien quelque chose qui caractérise cette belle île, c'est la joie de ses habitants, leur culture, leurs sourires, leur tradition...