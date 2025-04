Palladium Hotel Group ouvre le tout premier établissement de sa nouvelle marque

L’offre culinaire constitue l’un des axes majeurs du concept développé par The Unexpected Ibiza Hotel . À partir de juin, l’établissement accueillera Hell’s Kitchen Ibiza, le premier restaurant européen de la marque du chef Gordon Ramsay. Le lieu reprendra l’esthétique de l’émission télévisée et servira des plats emblématiques de l’univers Ramsay. Ce nouvel espace s’ajoute à une offre existante de cinq bars et restaurants intégrés.Leconstitue le cœur gastronomique de l’hôtel. Il propose une sélection d’huîtres dans un environnement aquatique animé. The Beach, Unexpected Ibiza se consacre à la cuisine méditerranéenne, et offre chaque matin « The Unexpected Breakfast ». Minami Japanese Restaurant complète l’ensemble avec des spécialités japonaises, dont des plats en teppanyaki accompagnés de show cooking.Lecombine cocktails, hamburgers gastronomiques et vue sur la mer. Antïdote Recharge Station, quant à lui, propose des plats et boissons adaptés aux activités sportives proposées par l’hôtel.La programmation artistique, pensée avec Pablo Méndez Performances , prévoit des spectacles permanents dans l’ensemble de l’hôtel. La façade servira de scène pour le numéro « Sky Dance » mettant en scène des chorégraphies aériennes. Des performances telles que « Drum Drops » à la piscine, « The Sin Box » pour des confessions interactives, ou encore « The Unexpected Future » enrichiront l’expérience des visiteurs. Plusieurs éléments visuels — marionnettes géantes, chevaux télécommandés, ventilateurs démesurés — ponctueront les espaces avec des interventions aléatoires sur l’ensemble du site.