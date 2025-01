Palladium Hotel Group dévoile ses ambitions internationales

Nous travaillons à renforcer nos alliances stratégiques pour faciliter cette croissance internationale

prévoit un ambitieux plan d’expansion pour les prochaines années. En 2025, le groupe ouvrira le The Unexpected Ibiza Hotel, marquant le lancement de la marque The Unexpected Hotels. Trois autres établissements rejoindront la collection Grand Palladium Select, notamment à Costa Mujeres, Ibiza et Punta Cana. Par ailleurs, un projet de rénovation transformera leen un complexe offrant des services VIP pour les familles.En 2027,, aux Émirats arabes unis, deviendra le deuxième établissement de la marque The Unexpected Hotels. Ce projet, avec un investissement de, comprendra 422 chambres et des installations haut de gamme. En 2026, l’ouverture de Only YOU Hotel Venice Bonvecchiati marquera un autre jalon important, suivie en 2027 par Only YOU Hotel Ibiza et Only YOU Hotel New York, renforçant l’internationalisation de cette marque.Le groupe cible également des(Singapour, Bali, Thaïlande, Vietnam) et le, tout en explorant des opportunités en Europe , en Amérique latine et dans le bassin méditerranéen. Jesús Sobrino , PDG, a déclaré : «. »