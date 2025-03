Palladium Hotel Group : Ana Morillo nouvelle directrice générale corporate

Dans le cadre de sa réorganisation, Palladium Hotel Group a structuré ses activités en deux grandes unités :



Lifestyle Brands Business Unit : regroupe Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels et la marque éphémère 45 Times Hotels, sous la direction de Juan Serra.



High Energy and All-Inclusive Business Unit : désormais sous la responsabilité d’Ana Morillo, cette unité comprend The Unexpected Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, les Hard Rock Hotels en franchise, Grand Palladium Hotels & Resorts, TRS Hotels et Palladium Hotels.



Cette nouvelle structure vise à renforcer la synergie entre les marques et à optimiser la rentabilité de chacune d’elles.



" Nous sommes dans une phase d’évolution et de croissance importante ", souligne Jesús Sobrino. " L’expérience et la vision stratégique d’Ana Morillo seront essentielles pour consolider les succès récents et renforcer notre leadership dans l’industrie hôtelière. "