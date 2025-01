Palladium Hotel Group annonce une nouvelle ouverture pour l’été 2025

sa typographie distinctive, sa couleur signature et son colibri emblématique

The Unexpected Ibiza Hotel , qui, marquera une étape importante pour Palladium Hotel Group. Dès l’été 2025, cette adresse emblématique proposera 181 chambres et suites entièrement rénovées, combinant hébergement, gastronomie et divertissement.Le concept vise à séduire une clientèle exigeante en quête de luxe et d'expériences sur mesure, tout en conservant l’identité visuelle et l’esprit audacieux de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, comme le souligne la marque avec «».Parallèlement,, continuera de compléter l’expérience offerte à Playa d'en Bossa. Cette transformation s’inscrit dans une stratégie globale visant à. Les futurs clients bénéficieront ainsi d’une nouvelle identité tout en redécouvrant les atouts qui ont fait le succès de cette destination de référence.Enfranchira une étape supplémentaire en inaugurant The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences à Ras Al Khaimah . Ce projet ultra-luxueux, dont l’investissement dépasse 100 millions de dollars, proposera, des résidences et des équipements premium tels qu'un Beach club, un restaurant gastronomique et une piscine à débordement, le tout avec une vue imprenable sur le golfe Persique.