Palladium Hotel Group s'implante au Moyen Orient dès 2026 Une nouvelle collection "The Unexpected Hotels & Residences"

Le groupe hôtelier espagnol Palladium annonce son arrivée aux Émirats Arabes Unis, plus précisément sur l'île Al Marjan à Ras Al Khaimah, dès 2026, avec un projet d’hôtel et de résidences de luxe. Les établissements seront exploités sous la nouvelle marque "The Unexpected Hotels & Residences".



Rédigé par Anaïs BORIOS le Vendredi 19 Avril 2024

au Moyen-Orient, dès 2026, avec un projet d’hôtel - The Unexpected Al Marjan Island Hotel - et de résidences de luxe - The Unexpected Al Marjan Island Residences.



Comme le nom l'indique, ces établissements verront le jour sur l'île Al Marjan à Ras Al Khaimah (Emirats arabes unis).



" Ils proposeront un Beach club élégant, un restaurant raffiné et une piscine à débordement exceptionnelle, le tout surplombant le pittoresque golfe arabique, et situé à côté de Wynn Resort Island ", précise le Groupe dans un communiqué.



Le projet, attirant plus de 100 millions de dollars d'investissement, sera réalisé en collaboration avec Marjan - le principal promoteur de biens immobiliers en pleine propriété à



Une nouvelle collection "The Unexpected Hotels & Residences"



" C'est une étape triple et cruciale pour notre entreprise, alors que nous dévoilons notre arrivée au Moyen-Orient, la croissance d'une marque emblématique pour Palladium Hotel Group, ainsi que la première percée du groupe dans le domaine des résidences de marque ", a déclaré Jesús Sobrino, PDG de Palladium Hotel Group.



La marque Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences a vu le jour en 2011, avec l'ouverture du Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, constitué de deux hôtels, " offrant une expérience gastronomique de qualité supérieure, une large gamme d'expériences et de services VIP, ainsi qu'une sélection minutieuse de suites au design avant-gardiste et de prestations innovantes ", détaille le Groupe dans un communiqué.



Mais la marque est amenée à évoluer, avec le lancement de "The Unexpected Hotels & Residences", une nouvelle collection, sous l'égide de la marque Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences, qui met l'accent sur l’expérience client au sein de l’hôtel et introduit un nouveau segment d'activité, les résidences de marque.



" Tout en conservant l'essence de la marque mère en termes d'identité visuelle, avec des éléments reconnaissables tels que sa typographie, sa couleur caractéristique ou l'icône emblématique du colibri ", elle vise à élever " l'offre hôtelière et résidentielle à un nouveau niveau de luxe et d'exclusivité, en réponse aux attentes croissantes des voyageurs exigeants ".



La mise en place de cette nouvelle identité de marque se fera progressivement à la fin de la saison estivale 2024, avec en point d'orgue la rénovation d'ici 2025 de The Ushuaïa Tower à Ibiza, avec un établissement The Unexpected Ibiza Hotel (181 chambres et suites) rénové, ainsi que l'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel (234 chambres et suites). A noter que c'est la première fois que la marque "Ushuaïa Unexpected Hotels & Residences", appartenant au Groupe Palladium, ouvrira un établissement à l'étranger, en incorporant le concept de résidences.

Palladium Hotel Group, 40 hôtels et 10 marques Pour rappel, Palladium Hotel Group est une société hôtelière espagnole, détenue par Grupo Empresas Matutes (GEM).



Ce dernier possède plus de 40 hôtels et plus de 13 000 chambres, répartis dans 7 pays (Espagne, Mexique, République Dominicaine, Jamaïque, Italie, Brésil et les États-Unis).



Il dirige 10 marques : TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, la marque Hard Rock Hotels sous licence avec 3 hôtels à Ibiza, Tenerife et Marbella et la marque éphémère 45 Times Square Hotel.

