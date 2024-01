Le Waldorf Astoria Ras Al Khaimah rouvre ses portes

Les changements les plus importants concernent toutefois l'hôtellerie proprement dite : le complexe compte désormais 149 chambres et 54 suites. Toutes ont été luxueusement réaménagées.



Une attention particulière a été portée aux suites, très spacieuses, désormais imprégnées de nuances de vert et de bleu inspirées par les eaux du golfe persique : elles disposent du service personnalisé très pointu propre à Waldorf Astoria.



Chaque client bénéficie de l'assistance d'un concierge personnel chargé de veiller à tous les détails de son séjour, de son arrivée jusqu'à son départ.



A la faveur de la rénovation, l'accueil des enfants a été particulièrement soigné. Un club pour enfants et des équipements ont été installés pour eux tandis que des programmes spéciaux leur sont proposés pour se divertir. Par ailleurs, "Little Hôtelier", le programme exclusif de conciergerie conçu à leur intention, a l'ambition de leur faire explorer le monde de l'hospitalité pendant une journée.



Par ailleurs, le Waldorf Astoria Ras Al Khaimah dispose désormais de vastes espaces extérieurs propices à l'organisation d'événements privés et de mariages.



L'hôtel propose également neuf restaurants, salons et bars. Le chef exécutif Michael Kreiling a créé des menus spécialement conçus pour chacun de ces lieux. Parmi ceux-ci, le restaurant japonais UMI et un steakhouse de style américain, le Lexington Grill & Bar.



A noter aussi la création du Sijar Lounge qui est le premier bar à cigares de Ras Al Khaimah. Enfin, des DJ animeront les soirées du Palm Shore Pool Bar, également rénové.