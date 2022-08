Ras Al Khaimah représenté en France par Axium by Parker

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority a choisi Axium by Parker pour le représenter en France.



Situé aux Emirats Arabes Unis cet émirats mise " sur le tourisme durable " pour développer son activité touristique.



Axium by Parker sera chargé de mettre en place une stratégie 360 avec des actions presse, loisirs et MICE.



L'Emirat a été cité par le Time Magazine qui l’a placé dans sa liste des World's 50 greatest places of 2022.