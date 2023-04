Emirats arabes unis : Ras Al Khaimah veut sa place au soleil sur le marché français

D'autres activités de pleine nature sont accessibles au sein de l'émirat, comme du kayak dans la mangrove ou le Jais Sky Tour : 5 kilomètres de randonnée à travers la montagne (1h30 environ) avec un guide. " Il combine le passage de six tyroliennes ", indique Fabio Mansi.



Il faut dire que Ras Al Khaimah abrite la plus haute montagne des Émirats arabes unis - Jebel Jais - connue pour ses nombreuses possibilités de randonnée et de VTT pour tous les niveaux et tous les âges.



On y trouve également un parc d’aventure, qui donne accès à des attractions telles que le Jais Viewing Deck Park (un pont suspendu situé à 1 250 mètres au-dessus du niveau de la mer) où il est possible d’observer le lever et le coucher du soleil sur la chaîne de montagnes et Jais Flight, la plus longue tyrolienne du monde avec ses plus de 2 kilomètres de long ! Enfin, Jais Sledder, pour une descente en montagne russe.



L'émirat dispose aussi de deux terrains de golf, et côté mer, les visiteurs pourront notamment tester la baignade avec les chameaux ou bien les activités plus classiques proposées par les nombreux hôtels de l'émirat : jet ski, virées en bateau, etc.