Le tourisme de luxe rebondit avec une énergie renouvelée

"bien-être"

Si les consommateurs aisés du monde entier s'efforcent de rattraper le temps perdu pendant la pandémie et se disent même prêts à dépenser davantage en vacances, ils aspirent aussi de plus en plus à se détendre, à prendre soin d'eux et de leur santé.b[La demande deprend ainsi une importance croissante. ]b Sans doute faut-il y voir aussi le besoin de se déconnecter, de se libérer du stress et des défis de la vie quotidienne.En parallèle,Le développement dufavorise évidemment cette mutation.Cependant, ce n'est pas forcément là que l'on l'aurait attendue que cette tendance est particulièrement forte. En effet, selon l'étude YouGov , c'est aux Émirats arabes unis (18 %), en Inde et au Mexique (17 %) et en Indonésie (15 %) que cette aspiration est la plus présente.En revanche, elle semble moins prononcée en Europe, puisqu'elle est présente chez seulement 4 % des consommateurs britanniques à fort pouvoir d'achat et chez 3 % des voyageurs aisés en France en Allemagne.