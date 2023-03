"Le luxe de demain, c’est l’expérience authentique que d’autres n’ont pas faite"

TourMaG - Qui sont vos clients ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Notre portefeuille de clientèle s’est constitué depuis plus de vingt ans.



C’est une clientèle très haut de gamme et très fidèle qui se renouvelle en même temps que les générations : les parents étaient clients, les enfants le deviennent à leur tour et ainsi de suite. De nouveaux clients arrivent aussi grâce au bouche-à-oreille.



Nos clients sont des CSP +++. Ce sont des VIP, de grands dirigeants d’entreprises, ils ont très peu de temps et ils ont besoin d’être en confiance.



Pour l’organisation d’un voyage, la première rencontre a souvent lieu à l’agence. Le reste du temps, les relations passent par WhatsApp, par mail, par téléphone.



TourMaG - Quelles demandes vos clients vous adressent-ils ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Leurs demandes sont très variées. Cela va de déplacements simples (nous nous chargeons de la billetterie) pour se rendre dans leur diverses résidences, de l’organisation de week-end en famille ou avec des amis, jusqu’à l’organisation de voyages plus complexes.



Nous organisons aussi, pour eux, de gros événements, comme des anniversaires ou des mariages.



Dans tous les cas de figure, nous préparons tout de A à Z. Nous veillons à leur offrir un accompagnement sans faille, une disponibilité entière.



TourMaG - Quel est le panier moyen par personne et par jour ?



Ludivine Mercier Gaudissard : Dans le moyen de gamme, il faut compter 7 500 euros par personne, pour une semaine. Cette somme peut facilement être multipliée par quatre si on est dans le très haut de gamme.



Tout dépend, bien entendu, de la prestation demandée. Si on touche à l’expérience inoubliable que peu de personnes vont vivre, à l’exclusif, au confidentiel, peu importe ce que cela va coûter !