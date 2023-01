Appli mobile TourMaG



"Un voyage insolite, ce n’est pas forcément un voyage luxueux" Salon du voyage insolite en mars 2023

Organisé sur trois jours, du 10 au 12 mars 2023, à Paris, à l’initiative de Daniel Benchimol, le Salon du voyage insolite se veut une première en France et en Europe. Cet évènement accueillera 80 exposants : des offices de tourisme français et étrangers, des hébergements, des prestataires, des éditeurs de journaux de voyage, etc. Il entend fédérer un « grand public » en quête de vacances hors des sentiers battus.





Rédigé par PAULA BOYER le Mardi 10 Janvier 2023

C’est l’ancien animateur, chroniqueur, présentateur et producteur de télévision spécialiste du voyage Daniel Benchimol qui en a eu l’idée.



Du 10 au 12 mars 2023, un premier Salon du voyage insolite se tiendra dans le cadre historique exceptionnel du Cirque d’hiver Bouglione, 110, rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. L'association des journalistes du tourisme a décidé de le parrainer.



Quatre-vingt exposants seront attendus : des Offices de tourisme, étrangers pour certains - comme celui de l’Espagne ou de la Louisiane -, français pour d’autres comme celui d’Arras, d’Amiens ou même de cette petite ville de l’Allier nommée La Palice rendu célèbre dans les années 1960 par les embouteillages sur la nationale 7. Ou encore la commune libre de Montmartre à Paris.



Seront également présents une vingtaine d’hébergements (plutôt insolites, bien sûr), des prestataires aussi différents que le Trois mâts Le Belem, la compagnie de croisières Le Ponant parce qu’elle propose des itinéraires rares ou le zoo de Thoiry qui, dit Daniel Benchimol, " se repositionne « green » ".



Un vrai marché en cours de structuration Autres articles Défismed : "Les acteurs de l’écotourisme ne sont pas des fumeurs de joints !" S’y ajouteront quelques éditeurs de revues de voyages, quelques producteurs, quelques associations. Enfin, une destination étrangère « mystère » sera dévoilée courant février.



Si la matinée du 10 mars sera réservée aux professionnels-, ce salon du voyage insolite s'adresse au "grand public" . L'entrée sera d'ailleurs gratuite : il faudra cependant se préinscrire sur le site du salon pour se procurer le badge d'entrée.



Ce premier salon du voyage insolite table sur 18 000 visiteurs. "Nous aurons des seniors bien sûr, mais nous allons attirer aussi , insiste Daniel Benchimol, un public plus jeune et plus connecté qui est toujours davantage en quête de voyages différents".



Le directeur assure que ce salon "constituera aussi un voyage insolite à part entière" : en effet, en complément aux propositions insolites des exposants, a été prévue, à destination des visiteurs, toute une série d’événements mêlant le cirque et le voyage.

Le tourisme insolite, une démarche différente du tourisme classique "Le voyage insolite a d’abord été une notion appréciée et recherchée par les journalistes. Mais, b[depuis cinq ans, le voyage insolite n’est plus un épiphénomène. Cette notion correspond désormais à un vrai marché en cours de structuration.



Il répond à des besoins croissants, encore intensifiés par ces dernières années de pandémie et de confinement", assure Daniel Benchimol.



A l’en croire, la demande pour ces voyages dits "insolites, secrets, surprenants ou encore hors des sentiers battus" connaît une croissance constante émanant de quasiment toutes les catégories de voyageurs.



A l’heure où les « expériences rares et inédites » deviennent le mantra du monde du tourisme, y compris dans le monde du luxe, Daniel Benchimol assure cependant qu’ « insolite » n’est pas forcément synonyme de rareté ou de prix élevé.



"C’est une offre vraiment différente dans son esprit, mais ce n’est pas forcément quelque chose d’extravagant ou de cher. C’est d’abord une démarche", assure l’ancien consultant permanent de « Echappées Belles », l'émission de voyages de France 5.



Et d’expliquer : "Si l’Office de tourisme d’Espagne vient, c’est parce qu’il a besoin de faire connaître d’autres aspects de son pays que les sites appréciés du tourisme de masse : il arrive d’ailleurs sur le salon avec une large sélection d’expériences insolites spécialement préparées pour la circonstance."



Daniel Benchimol précise encore : " Retourner à La Palice, cela coûtera aux amateurs seulement quelques centaines d’Euros. Pour s’offrir une escapade sur Le Belem, ils devront débourser plusieurs centaines d’Euros. Mais, bien sûr, pour une croisière avec Le Ponant, le budget plus conséquent" . Et de conclure : "le tourisme insolite, c’est d’abord une démarche différente de celle du tourisme classique".

