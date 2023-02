L'agence de voyages de luxe GR Tourisme devient Exuma

Trente-deux ans après sa création, l’agence de voyages de luxe GR Tourisme se réinvente et change de nom pour devenir Exuma.



"Même passion, même équipe, même attachement à l’excellence et à l’exception" , assure Exuma dans un communiqué.



Le changement de nom de l'agence est destiné à traduire "une nouvelle identité qui incarne davantage la vision avant-gardiste et expérientielle du voyage de luxe de sa Directrice Générale, Ludivine Mercier Gaudissard et de ses Travel Designers" .



En effet, poursuit un communiqué de l'agence, à l’image de l’archipel bahaméen auquel elle a emprunté le nom, l'agence Exuma " souhaite inspirer prestige, confidentialité et exclusivité".