Barcelone : retour en fanfare de Palladium Hotel Group

Adieu à l'emblématique, propriété de la société hôtelière d'Ibiza Palladium Hotel Group . S'il a bien l'intention de conserver les services et les installations de l'Iberostar, notamment son emblématique rooftop avec piscine et bar, offrant ainsi une vue imprenable sur la ville, en revanche, Palladium Hotel Group n'a pas l'intention de conserver la nouvelle appellation de l'établissement - 45 Times Barcelona. Logique puisque 45 Times Hotels a été créé comme un concept innovant d'hébergement hôtelier qui fonctionne pour une durée limitée., suivant le même concept de luxe expérientiel qui caractérise cetteDans cette perspective, la localisation de cet hôtel de luxe, à quelques pas des théâtres de Las Ramblas et des œuvres de Gaudí, sera un véritable atout. L’architecture néoclassique de l’immeuble et sa décoration unique, dont une œuvre murale du collectif artistique urbain Boamistura, incarnent en effet parfaitement bien le style cosmopolite et polyvalent de la capitale catalane.