Les Antilles françaises première destination d'Exotismes en 2023

Les villas en location à Basse terre (Guadeloupe), appréciées pour leur caractère authentique, par exemple la villa jasmin (160m²)



Située sur les hauteurs de Deshaies à 200 m de la première plage, la villa Jasmin jouit d'un exceptionnel environnement tropical et d’une piscine privée avec vue sur ma mer.

Elle peut accueillir jusqu'à 8 convives dans 3 chambres spacieuses.



Le Village de Bragelogne en Guadeloupe : au calme de la campagne mais proche des plages



Installée en pleine campagne à proximité des plus belles plages de Saint-François cette résidence entièrement rénovée en 2022, se compose de 17 hébergements créoles parfaitement équipés au cœur d’un vaste jardin tropical et peut accueillir de 2 à 8 personnes.



La Résidence Tropicale à proximité immédiate de la très belle plage du Moule



Au Nord-est de la Grande Terre, sur la commune du Moule, la Résidence Tropicale bénéficie d’un emplacement exceptionnel face à l’une des plus belles plages de l’île.

Bâtis dans un parc fleuri, ses 38 studios avec terrasse accueillent jusqu’à 4 personnes.