Exotismes relance son Poker de l’Été

Les Antilles s’affichent à partir de 599 € la semaine en petits-déjeuners en Guadeloupe en hôtel 2 étoiles

Zanzibar à partir de 699 € la semaine en pension complète en hôtel 4 étoiles

La République dominicaine à partir de 749€ la semaine en « all inclusive » en hôtel 3 étoiles

Cancun & la riviera maya à partir de 799€ la semaine en « all inclusive » en hôtel 5 étoiles

L’île Maurice à partir de 799 € la semaine en pension complète en hôtel 3 étoiles sup.

Les Seychelles à partir de 899 € la semaine en petits-déjeuners en hôtel 2 étoiles

La Réunion à partir de 985 € la semaine en petits-déjeuners en hôtel 2 étoiles

Le dispositif Poker de l’Été repose sur une grille tarifaire simplifiée, accessible en ligne via la plateforme dédiée, où les offres sont présentées par destination et classées par ordre croissant de prix.Chaque produit est identifié par une carte à jouer indiquant le(vols, transferts, séjour de 5 nuits). Lessont proposés « à la carte » pour certaines destinations. LesEn complément, l’opérateur propose des(Réunion/Maurice, Tanzanie/Zanzibar, Sri Lanka/Maldives, Guadeloupe/Martinique , Seychelles 2 ou 3 îles, Polynésie) ainsi que des autotours sur la Riviera Maya (5 à 9 nuits) et desLa campagne Poker s’appuie sur un dispositif de promotion multicanal à destination des agences de voyages, incluant e-learning, newsletters, réseaux sociaux, bannières, et unesur les chaînes du groupe TF1 et Canal+.