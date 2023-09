Exotismes : "vers un record absolu" en 2023

Au chapitre des nouveautés, Exotismes ne lance pas de nouvelle destination mais enrichit son catalogue.



C’est le cas notamment aux Maldives avec le référencement de trois hôtels (Adaaran Prestige Vadoo 5* sur l’Atoll de Malé Sud ; Adaaran Select Hudhuran Fushi 4* sur l’Atoll de Malé Nord ; et Adaaran Select Meedhupparu 4* dans l’atoll de Raa, au Nord des Maldives) de la chaîne sri lankaise Adaaran, historiquement présente sur cette destination.



Exotismes complète également son maillage sur la riviera maya avec l’intégration d’une adresse « Adults Only » à Tulum.



Quant à l’Ile Maurice, le TO profite du dynamisme des hôteliers sur la destination pour enrichir son offre déjà abondante. À signaler par exemple la réouverture après rénovation cet été du Veranda Grand Baie 4*, ainsi que la réouverture du Lux* Belle Mare 5* en octobre prochain. « L’Ile Maurice redevient notre première destination » souligne Didier Sylvestre.



En route vers « un record absolu » en termes de chiffre d’affaires et de nombre de clients, Exotismes surfe actuellement sur une belle dynamique. « Nous sommes en train de réévaluer nos objectifs. Mais nous restons prudents. L’année n’est pas fine » conclut Gilbert Cisneros.