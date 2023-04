Exotismes : c'est parti pour le Poker de l’Eté 2023 !

Le Poker de l’Eté prend encore plus de sens cette année en présentant des offres qui ne connaissent pas l’inflation

la Guadeloupe s’affiche à partir de 599€ la semaine (7 jours /5 nuits) en résidence hôtelière et hébergement seul

La Réunion à partir de 899€ la semaine (7 jours /5 nuits) en hôtel 2 étoiles et petits-déjeuners ; l’île Maurice à partir de 999€ la semaine (7 jours /5 nuits) en résidence hôtelière et petits-déjeuners et Zanzibar à partir de 899€ la semaine (7 jours /5 nuits) en hôtel de charme et petits-déjeuners"

des nouvelles négociations serrées sur une sélection plus réduite d’hôtels, permettent de proposer davantage de solutions en "All in" sur les zones les plus demandées

Exotismes revient avec son opération commerciale "Le Poker de l’Eté" en 2023. Une façon pour le voyagiste d'animer ses ventes en période de basse saison (1er mai au 31 octobre).", annonce le tour-opérateur dans un communiqué.Cela comprend notammentdes packages petits prix renégociés à la baisse et avec du "stock" et dans, des offres avec des réductions importantes.Par exemple, au départ de Paris, ", commente Exotismes.Quant à la, "".