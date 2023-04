Exotismes joue à fond la carte de la République Dominicaine

Nous avons décidé de mettre un focus sur la destination pour dynamiser les ventes, avec une formation en ligne pour les agents de voyages qui ont adhéré au programme de fidélité Exotismes Club Fidelity

Ils peuvent se connecter à la fois au programme et au challenge, faire de la formation en ligne et chaque vente Exotismes sur la République Dominicaine est bonifiée. Les meilleurs agents de voyages, ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de points et fait tous les challenges et les défis en ligne, pourront partir en novembre prochain en République Dominicaine avec Air Caraïbes

Nous avons déjà connu ce type de situation par le passé, il s'agit plus d'une préoccupation technique parce que la demande est là, et les clients ont envie de partir

Comme on le dit, la nature a horreur du vide et nous sommes assez optimistes pour la suite, d'autres opérateurs seront là, on trouvera des solutions

En parallèle, Exotismes renouvelledestination phare pour le voyagiste, qui représentait en 2022, 39 M€ de volume d'affaires., commente Didier Sylvestre.".Pour l'heure, il s'agit de la seule compagnie française encore présente sur la destination l'hiver prochain., indique Didier Sylvestre.".Dans une semaine, Exotismes sortira également son opération, avec toutes les promotions sur les Caraïbes, l'Océan indien et la Polynésie.