Ruée vers l'Or Exotismes : "Déjà plus de 600 agents de voyages y participent"

"On peut déjà parler d’une vraie réussite car nous avons déjà plus de 600 agents de voyages qui participent aux jeux... et chaque jour nous enregistrons de nouveaux participants !"

Tout porteur de la carte fidélité Exotismes peut s’inscrire librement à La Ruée Vers l’Or, pour ainsi :, pour en savoir plus sur la destination et mieux connaitre les offres des partenaires. C’est le volet formation.- enregistrer chaque vente Exotismes (notamment sur la République Dominicaine) qui est valorisée sous forme de points, dont chacun peut suivre l’évolution sur son espace dédié. C’est le volet challenge. A la clôture du challenge fin juin, le tour-opérateur fera le décompte des points pour sélectionnerEn novembre, les agents de voyages qualifiés pour la finale partiront avecà la découverte de La République Dominicaine pour vivre de nouveaux défis et pour gagner des pièces d’or !nous confie Didier Sylvestre.