Sandals Resorts accélère son implantation sur l'île de Sainte-Lucie

Pour rappel, Sandals a ouvert, le 1er juin dernier, un nouveau resort sur l’île de Curaçao.



Le Sandals Royal Curaçao est situé dans le domaine de Santa Barbara, à 24 kilomètres de l'aéroport international.



"Des jardins luxuriants et des points de vue sur l'océan complètent un design chic, insulaire et immaculé, imprégné de la chaleur caribéenne de Curaçao. Au sein d’un cadre accueillant, les 351 chambres et suites de l’établissement offrent une véritable expérience à ses hôtes ", indique le Groupe.



Le Sandals Royal Curaçao offre la possibilité de séjourner au sein de suites telles que la Melemele Walkout (mot papiamentu signifiant affectueux) ou la Sunchi Beachfront (signifiant embrasser).



Chaque espace imaginé se veut d’inspiration locale et comprend des catégories de chambres entièrement nouvelles, comme les Kurason Island Poolside Butler Bungalows et les Awa Seaside Butler Bungalows (les suites les plus haut de gamme de l’hôtel avec un accès à des lagons privés et vue sur la côte de Curaçao.)



Les équipements et le mobilier premium se caractérisent par des sols en bois et des plafonds voûtés, en passant par les lits king-size fabriqués sur-mesure, les bars bien approvisionnés, les smart TV et bien plus encore - avec le service Signature Butler Elite de Sandals, les transferts d'aéroport et le service d'étage s'effectuent 24h sur 24 pour certaines suites.



Le resort propose 11 concepts culinaires, dont 8 restaurants - 7 sont nouveaux pour le resort et uniquement disponibles au sein de l’hôtel. En bord de mer, 3 food trucks gastronomiques sont également à disposition ainsi que 13 bars.



Le Sandals Royal Curaçao propose également un programme de restauration hors site, Island Inclusive. Les vacanciers se voient proposer des options de restauration tout compris dans une sélection de restaurants partenaires autour de la destination.



Valable pour des séjours de 7 nuits minimum, le programme est exclusivement réservé aux hôtes qui logent dans une suite Butler, ainsi qu'aux membres de Sandals Select Reward qui possèdent le statut Diamond, Pearl ou Ambassadors Club. Les modalités incluent un bon de 250 dollars à utiliser dans l’un des restaurants partenaires, avec transferts aller-retour inclus.



Les suites les plus luxueuses, Kurason Island Poolside Butler Bungalows et les Awa Seaside Butler Bungalows, comprennent une MINI Cooper décapotable afin de découvrir les alentours en toute liberté.