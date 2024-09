Vous voulez booster vos ventes ? Formez-vous à la destination Martinique !

Idéalement située au cœur des Petites Antilles, la Martinique est une île qui suscite toutes les passions.

Sa température moyenne de 28°C toute l’année, ses paysages contrastés et idylliques, sa végétation luxuriante et diversifiée et ses plages de rêve en font une valeur sûre pour des vacances dépaysantes. Sa culture aux mille influences, sa gastronomie créative et ses rencontres inoubliables séduisent à coup sûr les visiteurs qui peuvent profiter d’une large variété d’activités et de la qualité des hébergements.



En trois ans, l’île a bénéficié de trois reconnaissances par l’UNESCO pour son patrimoine et sa biosphère : Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité pour la yole ronde de Martinique, Réserve Mondiale de Biosphère pour l’ensemble du territoire terrestre et marin, Patrimoine Mondial de l’Humanité pour les Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique.



Pour vous aider à mieux connaître la destination pour mieux la vendre, le Comité Martiniquais du Tourisme, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B et aux grands événements B2C, continue de mettre à votre disposition divers outils innovants pour galvaniser vos ventes.