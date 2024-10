SETO : "les touristes peuvent profiter en toute tranquillité de la Martinique"

"Il y a de l'attentisme"

"Et pourtant les hôtels sont approvisionnés. Les manifestations se déroulent pour la majorité dans le calme et se concentrent sur Fort-de-France et dans la banlieue."

"Ce qui se passe en Martinique ne concerne absolument pas la Guadeloupe, et pourtant nous sentons aussi un impact sur cette destination. Les voyages s'y déroulent normalement !"

"ajustées"

"n'ont pas vu leur voyage fondamentalement remis en cause. Les clients qui séjournent dans les hôtels du secteur touristique n'ont pas été empêchés de circuler.



Les plages sont belles et la période est vraiment propice à la découverte de cette destination, ce serait dommage de ne pas en profiter."

Les manifestations contre la vie chère en Martinique qui ont fait la UNE des médias, et les images de violences urbaines qui ont émaillé la mobilisation ont donné un coup d'arrêt aux prises de commandes pour la haute saison touristique qui débute mi-décembre.Autre coup dur pour les opérateurs de voyages : le blocage de l'aéroport le 10 octobre . Les compagnies aériennes aux premiers rangs desquels Air Caraïbes, Air France, Air Antilles et Corsair ont dû ajuster leur programme et détourner certains vols sur la Guadeloupe.nous confirme Didier Sylvestre , directeur général adjoint en charge du commercial d'Exotismes, leader sur la destination.Pour inciter les voyageurs à faire le choix de la Martinique, le tour-opérateur a prolongé ses tarifs basse saison jusqu'au 15 décembre.Si en Martinique quelques excursions ont dû être, pour le directeur général adjoint, les vacanciers qui étaient présents sur l'île depuis la rentrée