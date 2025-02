Qui est Gigafit qui va ouvrir un hôtel 5 étoiles dédié au sport en Martinique ?

"Il y a de plus en plus de voyageurs à la recherche d'une expérience de bien-être. Nous avons un boulevard devant nous !"

Ce seront, a précisé, hier, Mountassir Bouhadbaa,La clientèle visée ? Celle de la ville où ils seront implantés et, bien sûr, celle de l'ensemble des salles de fitness Gigafit à qui seront proposés des séjours clés en main sur le thème du sport et du bien-être.Compte tenu de l'intérêt croissant des jeunes générations pour le sport, et de l'engouement pour les salles de sport sous toutes les latitudes (la France qui, en ce domaine, marquait il y a encore peu un retard, est en train de le rattraper), Mountassir Bouhadbaa ne craint pas de prophétiser :, sur un terrain acheté par Mountassir Bouhadba. Unique actionnaire du groupe qu'il a créé et rebaptisé MGI (Mountassir Group Investment), ce dernier a assuré, hier,Et,, ce qui ne manque pas d'audace s'agissant d'un département d'outre-mer où les hôtels de cette catégorie ont, pour la plupart jusqu'ici, été des aventures sans lendemain.Géré par un General manager spécialiste de l'hôtellerie, cet hôtel disposera d'une vingtaine de suites et de deux espaces de restauration (dont un Gigafit Café).Pourquoi la Martinique ?, assure Mountassir Bouhadba. Sans doute aussi parce que la salle de Sport Gigafit ouverte depuis trois ans dans la région du Marin est. Il est prévu de la transférer dans l'hôtel, ce qui assurera d'emblée à cet établissement une clientèle locale.A leurs clients seront proposés des séjours sportifs clés en main.Pour conforter le succès, Mountassir Bouhadba est également en train de. Dessont en cours, a-t-il dit, avec le judoka français Teddy Riner, natif de la Guadeloupe voisine.