Hôtellerie de luxe : la révolution du bien-être 🔑

Prenons Vana, un hôtel blotti dans les contreforts de l'Himalaya. Il a rejoint en janvier dernier le portefeuille de Six Senses.



Son projet ? "Plonger ses clients dans un voyage de bien-être personnalisé où la sagesse ancienne rencontre l'innovation" .



Vana est donc dédié à des retraites bien-être, l'ayurveda, le yoga, la médecine tibétaine et les thérapies de guérison naturelle, le tout combiné à un riche programme d'activités quotidiennes et à un soutien personnalisé.



"Des aliments nourrissants, dont un restaurant spécialisé dans l'Ayurveda, des thérapies, dont l'acupuncture, la réflexologie et l'alignement naturel, et une équipe au grand cœur complètent la retraite" , précise encore Six Senses.



"Même si vous êtes un habitué des retraites, chacun est unique ; par conséquent, Six Senses Vana aborde votre santé et votre bien-être d'une manière qui vous est propre" , promet le directeur général, Jaspreet Singh.



Prenons maintenant le Six Senses Rome, ouvert récemment. Admirablement situé au cœur de la "ville éternelle", à deux pas du Panthéon et de la fontaine de Trevi, c'est le premier hôtel du groupe Six Senses, en Italie.



Il se positionne non seulement comme une oasis de tranquillité nichée dans un magnifique palais romain, mais il propose aussi à ses clients "de se faire du bien" .



Moins audacieux sans doute que le Vana niché au cœur de l'Himalaya, il n'en promet pas moins dans son superbe spa, un circuit inspiré des bains romains, autrement dit une version moderne de l'ancien rituel qui reproduit le caldarium, le tepidarium et le frigidarium . Et propose des thérapies high-tech et tactiles telles que le biohacking, la thérapie sonore, les cocons corporels, le travail sur la respiration…



Dans le monde du luxe, le bien-être est une notion aux mille et une facettes. Elle est en pleine mutation, et, d'évidence, elle n'a pas fini de muter.