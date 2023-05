Alpes de Haute-Provence : Le Couvent des Minimes mise à fond sur le bien-être

Ce sont désormais 49 chambres et suites -dont 34 dans la partie historique- qui accueilleront les clients. "Il n'existe plus de petites chambres au Couvent. Les chambres ont moyenne 40 m2, les suites 71 m2" , souligne Fabien Piacentino.



Aménagés dans un style sobre, avec des matériaux -bois de chêne clair, lin, coton, osier, raphia, grès, terre cuite- et des couleurs qui le sont aussi, elles ont gardé un petit quelque chose de l'esprit monacal de jadis. Néanmoins, la lumière y entre à flot par de grandes fenêtres.



" Pour nous, le luxe, ce n'est pas ce qui brille, c'est la simplicité des lignes et des couleurs, c'est ce qui est vrai et sobre ", insiste Fabien Piacentino. Pour une chambre double, petit déjeuner inclus, il faudra tout de même compter entre 450 € et 1500 €.



Le même soin a été apporté à l'offre de restauration. De fait, il y a deux restaurants, et donc deux ambiances différentes. Le bistrot qui a été baptisé du mot occitan « Pamparigouste » servira dans sa grande salle lumineuse une cuisine régionale et ensoleillée avec un « menu du marché » à 38 € du lundi au vendredi.



Changement de décor et atmosphère chic et cozy pour le restaurant gastronomique (35 couverts). Nommé « Le Feuillée », il sera ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche et au déjeuner le dimanche. Il proposera deux menus « Racines et Influences » à 120 et 160 euros ainsi qu’un menu végétarien sur demande.



Pour les composer, Louis Gachet, le nouveau chef exécutif du Couvent des minimes -après avoir été adjoint pendant six ans ans à La Chèvre d'Or à Eze- a revisité une cuisine aux accents méditerranéens en la mâtinant de saveurs bourguignonnes. Logique, il est natif de Macon.