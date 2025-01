Le soir, dîner au restaurant gastronomique, Le Feuillée, ainsi nommé en hommage au botaniste de Louis XIV, un enfant du coin qui débuta comme portier au couvent des Minimes.



Comme dans tout Relais & Châteaux digne de ce nom, on y mange bien. Très bien même.



L’atmosphère de ce restaurant gourmet et honoré d'une étoile au Guide Michelin, est chic et intime : 35 couverts. Il accueille le soir, du mercredi au dimanche (19h15-21h00) et le dimanche midi (12h15-13h15).



L’été, le voyage culinaire inédit proposé peut se dérouler sur la terrasse à l’abri d’un immense platane.



S’il n’en est évidemment pas question en ce début d’hiver, les surprises n’en sont pas moins au rendez-vous. Non seulement la cave affiche plus de 800 références, vins provençaux en tête bien sûr, mais le menu « Racine et influences » fait la fête aux produits locaux et de saison.



Des mises en bouche au dessert, on va de belles surprises en ravissements : entre le tourteau mulet fumé au chevreuil et le dessert agrumes-Eucalyptus-Campari-Citron noir, on fait des détours par un rouget-carotte-oursin, vin jaune, une grenouille-ail noir-salsifis et surtout une huître Giol.



Inoubliable cette huître de la maison Giol, élevée dans l’eau salée de la baie de Tamaris, à la Seyne-sur-mer ! Non seulement sa saveur est délicate, mais elle est accompagnée de tête de veau gribiche, n’duja et caviar.



Et au moment de la servir, on est convié –comme cinq clients chaque soir- à se déplacer pour voir la brigade au travail et échanger quelques mots, avant de déguster son plat, non point à sa table, mais à une table installée juste en face de la cuisine.



Ainsi, non seulement, on profite sans tarder de l’étonnant assemblage de saveurs, mais on se sent un peu « guest star »...