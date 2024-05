Lubéron : Montjustin, il n'y a pas que Gordes et Bonnieux Montjustin dans les Alpes-de-Haute-Provence

Dans le Luberon, Gordes, Roussillon, Bonnieux... captent l’essentiel des touristes. Mais il faut s’intéresser aussi à d’autres villages, moins célèbres mais à l’identité surprenante. C’est le cas de Montjustin dans les Alpes-de-Haute-Provence, bourg minuscule posé au dessus de la vallée de l’Encrême.



Isolé sur une petite colline à l'écart des axes de passage, entre Apt et Manosque, Montjustin domine superbement la ligne verte et douce du Luberon (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), qui ondule avec grâce au soleil déclinant.L'avantage paysager s'est hélas souvent doublé d'un inconvénient géographique : l'enclavement a toujours conduit les hommes à devoir se battre pour lui donner vie et âme.Petit village quasi en ruine avant la seconde guerre mondiale, victime de dépérissement rural, le village de Montjustin dans le Parc Naturel Régional du Luberon sera sauvé ainsi in extrémis par une communauté d'hommes et de femmes proches de… Jean Giono

Joan Baez et Henri Cartier-Bresson



Emouvante, sa tombe trône dans le minuscule cimetière aux herbes folles, situé en contrebas du village.



Paysans-artistes, résistants (à l'image du communiste et ancien ministre Charles Tillon), poète (Lucien Jacques), peintres… s'y installent après-guerre, achètent et rebâtissent les vieilles pierres. On y verra passer l'acteur Paul Crauchet et même la chanteuse Joan Baez. Plus tard, une autre célébrité s'entiche de la commune de Montjustin : Henri Cartier-Bresson.Emouvante, sa tombe trône dans le minuscule cimetière aux herbes folles, situé en contrebas du village.

L’Ecole Buissonnière, café associatif Désormais, une autre dynamique s’est mise en route dans cette commune d’à peine 15 habitants de Montjustin qui compte une soixantaine de votants.



Depuis un peu plus de dix ans, un collectif de jeunes a fait souche, fondant sur place un café associatif, l’Ecole Buissonnière, puis une micro brasserie artisanale, La Serpentine. Artisans ou intermittents du spectacle, « alternatifs » ou issus du monde associatif, ils ont pris les rênes du village.



Leur liste citoyenne a même emporté la mairie aux élections de 2020, à la satisfaction du vieil édile qui voulait passer le relais.

L’aventure de La Serpentine, micro-brasserie Le projet de micro brasserie est né d’une discussion de comptoir. Elle a longtemps fonctionnée avec des bénévoles et des prêts d’honneur solidaires.



Installée à l’origine dans la cave d’une maison de Montjustin, elle a aussi impulsé une énergie et l’envie de faire vivre le village. Transférée désormais dans la commune voisine de Céreste, La Serpentine produit quatre types de bières, écoulées localement en vente directe.



L’animation du village tourne beaucoup autour du café associatif, qui propose concerts, apéros, expos, ateliers…

Association « Montjustin à dos d’éléphant » Près de l’église en ruine du village – le toit s’est effondré en 1934 et n’a jamais été réparé -, une partie de l’équipe du café, aménagé dans l’ancienne école du village (d’où son nom !), contigüe à la mairie, nous fait part de sa vision. « Nous ne voulions pas que la commune meure.



Des liens sociaux se sont recrées car l’Ecole Buissonnière est aussi un lieu pour les locaux, précise une salariée du café, coordinatrice de l’association « Montjustin à dos d’éléphant », dont le but est de préserver la mémoire du village et de développer l’animation.



Pour au moins une génération encore, l’avenir de Montjustin est assuré !

Montjustin en un coup d'oeil : Localisation : Montjustin se trouve dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud de la France.



Village perché : Comme beaucoup de villages de la région, Montjustin est perché sur une colline, offrant ainsi des vues panoramiques sur la campagne environnante.



Architecture médiévale : Le village conserve encore de nombreux éléments de son passé médiéval, y compris des ruelles étroites, des maisons en pierre et une église ancienne.



Patrimoine culturel : Montjustin possède également un riche patrimoine culturel, avec des événements locaux, des festivals et des marchés.



Nature environnante : Situé dans le parc naturel régional du Luberon, Montjustin offre un accès facile à des sentiers de randonnée, à des champs de lavande (en saison) et à des paysages naturels préservés.

