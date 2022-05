Le sentier pierreux et diaclasé (balisage GR rouge et blanc) rappelle la nature calcaire du sol et sa vocation première : l’élevage ovin.



Un concert de sonnailles nous accueille d’ailleurs en vue d’une prairie. Des dizaines de brebis paissent tranquillement l’herbe rase, déjà préparées à affronter le cagnard provençal d’un après-midi de juin.



Il fait encore bon lorsque nous arrivons aux ponts du Grand Vallat et de la Blaque (altitude 420 m).



Les oiseaux effectuent leur sérénade au-dessus de la rivière, au moment où nous tournons le dos au village de Viens, perché plus bas dans la vallée. Nous avons marché 45 minutes et la partie la plus passionnante du circuit nous attend.