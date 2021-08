Les Alpilles, la Provence en majesté

Concurrent du Luberon au titre du territoire le plus « starisé » de Provence, les Alpilles ont donc à peu près tout pour elles.



Une ville carte postale (Saint-Rémy-de-Provence), des vestiges romains (Glanum), des villages de charme (Les Baux de Provence, Eygalières, Maussane…), un autre « romanesque » (Fontvieille et son célèbre moulin de Daudet).



Et une ribambelle de domaines viticoles et oléicoles (avec AOC et AOP), de terrasses de cafés ensoleillées, de chapelles, de mas, de cabanons en pierre sèche... En résumé, un écrin provençal en miniature.