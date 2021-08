A la découverte des richesses secrètes du Luberon...

Avec le Luberon, c’est simple : plus on s’éloigne de la vallée du Rhône et de la gare TGV d’Avignon, plus le territoire reprend des accents d’authenticité.



A Bonnieux, Roussillon Oppède et Gordes, les pierres apparentes restaurées, les mas-hôtels quatre étoiles et la vague « parisienne » estivale incarnent une forme de dolce vita qui finit par pervertir son image.



Premier contre-exemple ? Au-delà d’Apt, les carrières d’ocre de Rustrel, plus agréables que celles de Roussillon, trop fréquentées l’été.



Au menu : une balade pédestre insolite dans la poussière rouge, autour d’anciennes carrières de ce « sable » utilisé comme pigment en décoration et en maçonnerie.