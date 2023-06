Luberon : Barthélémy Bauters, nouveau directeur général de Capelongue

"un véritable coup de cœur pour les Hôtels de la collection et la philosophie du groupe"

"Beaumier est pour moi un groupe à renommée internationale, avec un sens aigu du service, de l’attention et de l’expérience sur-mesure, afin de faire vivre des émotions et créer des souvenirs,

"extrêmement heureux et fier".

"Loin des cartes postales et des standards internationaux, Beaumier part de la destination pour créer à chaque fois une histoire sur-mesure"

Beaumier, c’est un luxe responsable, une quête d’authenticité, une hospitalité et une éthique"

Il dit avoir eu, assure-t-il.Devenu directeur général du Fitz Roy à Val Thorens l'année dernière, il rejoint donc ce printemps la Provence pource dont il se ditCe nouveau poste le conduit donc au cœur du, dans un hôtel réputé pour ses chambres aux couleurs provençales, son restaurant gastronomique, son spa, sa proximité avec Bonnieux, sa vue sur le Mont Ventoux mais aussi sur les lavandes et les oliviers., fait d'ailleurs valoir le groupe Baumier.. ", fait encore valoir le Groupe.En plus de Petunia à Ibiza et des hôtels à Wengen en Suisse, récemment acquis,: l’hôtel Le Val Thorens, l’hôtel Le Fitz Roy à Val Thorens et l’hôtel des 3 Vallées à Courchevel 1850 dans les Alpes françaises ; l’hôtel L’Alpaga à Megève ; l’hôtel Les Roches Rouges, à Saint-Raphaël sur la Côte d’Azur ; Capelongue à Bonnieux ; Le Moulin et Le Galinier à Lourmarin.