Escapade à vélo électrique dans les Baronnies

La descente vers Mollans est agréable. Nous arrivons au cœur de cette place fortifiée, terre de vignoble et d’arboriculture.



Jadis frontière entre le Comtat Venaissin (celui des Papes d’Avignon) et le Dauphiné, Mollans-sur-Ouvèze possède un joli patrimoine : la chapelle ronde Notre-Dame-du-Pont ; la Tour de l’Horloge, devenue beffroi au 18e s. ; le grand pont médiéval sur l’Ouvèze, à une seule arche ; et, surtout, une splendide fontaine (salvatrice pour les cyclistes assoiffés !), bordée d’un lavoir couvert.



L’heure du retour a sonné. Nous reprenons la direction de Buis par une route, puis un chemin remontant au frais la rive gauche de l’Ouvèze.



C’est l’occasion de se rappeler du drame de 1992, lorsque la crue de cette rivière provoqua la catastrophe de Vaison-la-Romaine. A Pierrelongue, la chapelle Notre-Dame-de-Consolation surveille depuis son roc isolé un cours d’eau assagi.



Mais revoilà Buis-les-Baronnies. Peu essoufflés par cette virée campagnarde, nous avons le temps de fureter dans cette petite cité provinciale, capitale du tilleul, prospère jusqu’à la Révolution.



Ne pas manquer la place du marché et ses arcades, sous des façades colorées : c’est l’épicentre de la cité. Avouez qu’en VAE, il est plus facile de goûter aux joies du patrimoine.