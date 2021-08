Vaucluse : à la rencontre des villages du Mont Ventoux

Dans ce noyau villageois on découvre les vestiges d’un moulin, une belle église à clocher-peigne et double volée d’escaliers, un hôpital devenu des chambres d’hôtes (Métafort) et un point de vue splendide à l’Est sur les gorges de la Nesque, qui s’enfoncent à l’infini entre calcaire et chênes verts.



Autre originalité : dans ce terroir du Ventoux hautement viticole, on ne cultive pas le raisin pour le vin mais… pour le fruit.



Méthamis est l’exception qui confirme la règle du Comtat Venaissin. Ici, les terrains argileux profitent au muscat.



Le climat chaud en journée et frais la nuit le font devenir noir et chargé en sucre. Tout bon pour la consommation de bouche.



Avec le coup de pouce du Ventoux, barrière anti-mistral et protecteur contre le gel.