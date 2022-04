Provence : le Parc Spirou fête les 70 ans du Marsupilami en 2022

A noter également que le Parc Spirou proposera pour la première fois, une ouverture en nocturne.



Cette 5e saison sera marquée par deux dates anniversaire : celle des Editions Dupuis qui fêtent leurs 100 ans avec tous leurs héros : Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Boule et Bill, etc. Mais aussi le Marsupilami qui fête, lui, ses 70 ans !



Enfin, pour Halloween, du 15 octobre au 6 novembre, le Parc Spirou se transformera en un monde où les araignées géantes, les squelettes et les citrouilles règnent en maître. Une ambiance adaptée aux familles, qui accueillera les auteurs des Éditions Dupuis, qui se prêteront au jeu des dédicaces. Un moment privilégié et inédit au sein du parc d’attractions de la Provence.



Pour rappel, le Parc Spirou est ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022, tous les jours des vacances scolaires et pendant l’été de 10h à 19h.



Il se situe à 10 mn de Carpentras et 15 mn d’Avignon, 50 mn de Nîmes et d’Aix-en-Provence ; à 1h des portes de Marseille, 1h20 de Montpellier et de Valence et à 2h10 des portes de Lyon et de Nice.



En 2022, l’offre tarifaire se réinvente, le Parc offrant la possibilité d’acheter son billet moins cher à J-1 de la visite et encore moins cher à J-3.



Enfin, Le Lucky Pass disponible pour 10 attractions se décline en 3 façons : 1 passage facilité, 10 passages facilités ou le Lucky Pass illimité !