Provence : le Rocher Mistral vise 150 000 visiteurs en 2022

À Double Tranchant



Un spectacle médiéval avec 20 cascadeurs. Alors que s’achève la deuxième croisade, Pontevès, seigneur de Lambesc et propriétaire du château de La Barben revient sur ses terres : pensant y retrouver la paix de sa Provence natale, il découvre avec stupeur la spoliation de ses terres, comme bien d’autres seigneurs partis en croisade. Réunissant ses plus fidèles chevaliers, il organise alors la reconquête de son domaine, de sa belle et du château de La Barben.



Les Lettres de mon Moulin



Un spectacle musical adapté de l’œuvre d’Alphonse Daudet



Tartarin de Tarascon



Antihéros par excellence, Tartarin de Tarascon, chasseur de casquettes, emmène le public en Afrique pour une rocambolesque chasse au lion. Un spectacle de marionnettes à destination du jeune public, adapté de l’œuvre d’Alphonse Daudet.



Les Féeries des Jardins Le Nôtre- Spectacle nocturne avec une nouvelle version en 2022



En 2022, Rocher Mistral propose une version augmentée de son spectacle nocturne. Les Féeries des jardins Le Nôtre seront embellies par la présence de nouveaux danseurs, de cascadeurs et de nouvelles séquences inédites. Un spectacle librement inspiré de l’histoire du château et rendant hommage aux plus grands noms de l’histoire de France et de Provence.



Mais aussi :



- 3 jeux de piste pour les enfants et leur famille pour les primaires ; pour les collégiens. En 2022, le Rocher Mistral a conçu pour les enfants et les familles des jeux de piste pour découvrir le château et son histoire. Enquêtes, intrigues et trésors sont au programme de cette activité ludique et familiale. Pour les écoles et les sorties scolaires, le Rocher Mistral a également décliné ce jeu pour différentes tranches d’âges et créé de nombreuses fiches pédagogiques.



- La Visite du Château de la Barben, classé aux monuments historiques, avec une visite guidée de la chapelle Sainte-Roseline, de l’ancienne cuisine et des appartements du château. Grâce à la restauration des 11 terrasses et des immenses toitures du château de La Barben, les nombreuses pièces à décors, les cuirs de Cordoue ou le riche mobilier de la famille Forbin ont été mis à l’abri des pluies diluviennes qui s’abattent parfois en Provence. La restauration du clos et du couvert permet ainsi d’ouvrir à la visite ce patrimoine unique.



- Une Galerie d’Art avec des expositions temporaires d’artistes locaux et l’exposition de costumes provençaux