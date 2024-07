Le Parc Spirou intègre Wave Island pour doubler sa fréquentation

Cette acquisition est un moment important pour les deux parcs : à thème et aquatique qui en s’unissant vont créer à terme une véritable destination de loisirs dans le sud de la France

" déclare Hervé Lux, Directeur général de Spirou Provence. L'ambition du Parc Spirou est de diversifier son offre et d'accueillir 600 000 visiteurs par an]b. À moyen terme,avec des hébergements thématiques et immersifs.Cette acquisition a étégrâce à la collaboration des banques partenaires, des actionnaires tels que, ainsi que des entités locales comme LPS, Wikipark, la communauté des communes des Sorgues du Comtat, et les Mairies de Monteux, Alérion et Ollyns.