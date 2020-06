Bouches-du-Rhône : le château de la Barben lance un projet d'envergure baptisé Rocher Mistral

Vianney d’Alançon, propriétaire du Château de La Barben depuis décembre 2019, a dévoilé un nouveau projet patrimonial, environnemental et culturel du site, baptisé Rocher Mistral.



Il devrait voir le jour d'ici l'été 2021 sur 400 hectares, pour un investissement estimé à 30 millions d’euros.



Ainsi un important programme de rénovation du bâti va se déployer dans les prochains mois pour sauver des parties du château très endommagées, notamment des peintures du célèbre Marius Granet, le boudoir de Pauline Borghèse ou encore les cuirs de Cordoue.



A côté du Château, des projets agricoles et de préservation et développement des espèces florales et animales seront développés sur le domaine. La Ligue de Protection des Oiseaux, l’Association Française d’Agroforesterie, l’Association Regard du Vivant et EcoTree seront partenaires du projet.