Écotourisme et sécheresse : le rôle clé des Parcs Naturels Régionaux

« Fréquentation de ces spots de baignade en hausse, dégradation d'habitats naturels, mauvais comportements (déchets, feux, incivilités, barrages...), insécurité et des cours d'eau de plus en plus secs... » La problématique est large, commente Agathe Cazé.



Pour y répondre, le PNR a fait appel à des éco-guides. Après une première année testée et approuvée sur le territoire, le parc a développé leur présence, en informant et expliquant leur rôle aux acteurs du tourisme du territoire afin qu’eux-mêmes en informent leur clientèle.



Leur rôle est d’abord de faire une analyse de la fréquentation, mais pas seulement, comme le développe Agathe Cazé : « La brigade d'éco-guides est aussi là pour sensibiliser. Durant toute la saison estivales, ils sont sur des lieux de baignade en rivière en forte fréquentation pour sensibiliser le public » .



« Ils sont là pour engager une conversation et dialoguer. Il n’y a aucune approche réglementaire, ils ne sont pas assermentés : ils sont là pour informer et engager une prise de conscience » ajoute Violaine Gudin.



Et de donner un exemple : « C’est très tentant l’été de se faire un bassin dans la rivière en créant un barrage avec des petits cailloux. Le problème, c’est que ça empêche la circulation des poissons dans le cours d’eau, ça réduit le taux d’oxygène, ça trouble les eaux… Les touristes n’en ont pas conscience, ils veulent juste se rafraîchir, mais l’impact est énorme ! »



Sur le terrain de juin à septembre, les écoguides ont pour mission d’expliquer aux visiteurs que ces actions anodines perturbent tout un écosystème.