Reillanne, balade en Provence "alternative"

Les tchoules. C’est ainsi que dans les années 1970Sans doute une déformation du mot patchouli, dont les hippies d’alors s’aspergeaient abondamment... Depuis, le nom est resté.Mais avant d’être un village à mixité sociale, Reillanne est d’abord un bourg provençal typique. Un cours principal avec brasserie et commerces, une église et une large place de marché en contrebas : voilà pour la partie visible.La face patrimoniale cachée, elle, débute derrière un passage sous voûte qui ouvre sur un écheveau de ruelles et d’escaliers bordés de maisons à treilles et roses trémières. L’ensemble grimpe jusqu’à la plateformeDe là haut, la vue porte du Luberon boisé jusqu’aux Préalpes dignoises et à la montagne de Lure.