Réchauffement climatique, intempéries... Quel tourisme en 2100 ? [ABO]

Nous allons devoir réinterroger notre usage de l'eau et penser à la nécessaire sobriété

Il y a quelques semaines se tenait à Marseille, le Sommet Climate Chance. Le climatologue français Christophe Cassou a expliqué qu’à mesure que les températures augmentent et que la gestion de l'eau se complexifie, nous serons contraints de faire des choix, d’abord ponctuels, puis sans doute de façon permanente.



Il faudra arbitrer entre agriculture et tourisme, ou encore entre cultures vivrières et plantes à parfum".

Le tourisme n’est pas la cause, mais il contribue aussi au réchauffement climatique.Fortement dépendant d'une mobilité carbonée, le secteur va devoir faire mieux et vite, très vite. D'autant plus qu'il subit depuis déjà quelques années les conséquences de ce dérèglement : incendies à répétition, cyclones toujours plus puissants, canicules intenses et globalement, une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.Bien que le sujet figure dans tous les médias, les réseaux sociaux, les congrès et séminaires, les actions sont parfois lourdes à supporter ou mettre en place., a introduit Antoine Nicault, le coordinateur général de l'association AIR climat, en guise d'avertissement, lors de la conférence de prospective de Provence Tourisme le 29 avril 2025, à Marseille.