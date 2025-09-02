Calendrier de l'Avent TUI France : 3 voyages à gagner pour les agents de voyages

TUI France lance un calendrier de l'Avent pour les agents de voyages.
Du 1er au 24 décembre 2025, le voyagiste propose du lundi au vendredi sur son site B2B une question quotidienne qui permettra aux agents de voyages de remporter des cadeaux.
Chaque jour ouvré, un cadeau est à gagner parmi une sélection : Wonderbox, cartes cadeaux de 200€, bons cadeaux TUI de 300€ ou l’un des trois voyages inoubliables de cette édition :
- 7 nuits au Club Marmara Les Jardins d’Agadir,
- 4 nuits pour un city-trip Nouvelles Frontières à Montréal,
- 7 nuits à l’hôtel TUI Sélection Constantinou Bros Athena Beach Hotel 4* à Chypre.
Du 1er au 24 décembre 2025, le voyagiste propose du lundi au vendredi sur son site B2B une question quotidienne qui permettra aux agents de voyages de remporter des cadeaux.
Chaque jour ouvré, un cadeau est à gagner parmi une sélection : Wonderbox, cartes cadeaux de 200€, bons cadeaux TUI de 300€ ou l’un des trois voyages inoubliables de cette édition :
- 7 nuits au Club Marmara Les Jardins d’Agadir,
- 4 nuits pour un city-trip Nouvelles Frontières à Montréal,
- 7 nuits à l’hôtel TUI Sélection Constantinou Bros Athena Beach Hotel 4* à Chypre.
Les gagnants sont désignés par tirage au sort parmi les bonnes réponses.