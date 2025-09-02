TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Calendrier de l'Avent TUI France : 3 voyages à gagner pour les agents de voyages

chaque jour une question sur le site B2B


TUI France lance un calendrier de l’Avent destiné aux agents de voyages, avec des cadeaux quotidiens et plusieurs séjours à gagner du 1er au 24 décembre 2025.


Rédigé par le Mardi 2 Décembre 2025

Calendrier de l'Avent TUI France - Photo TUI France
Assurever
TUI France lance un calendrier de l'Avent pour les agents de voyages.

Du 1er au 24 décembre 2025, le voyagiste propose du lundi au vendredi sur son site B2B une question quotidienne qui permettra aux agents de voyages de remporter des cadeaux.

Chaque jour ouvré, un cadeau est à gagner parmi une sélection : Wonderbox, cartes cadeaux de 200€, bons cadeaux TUI de 300€ ou l’un des trois voyages inoubliables de cette édition :

- 7 nuits au Club Marmara Les Jardins d’Agadir,

- 4 nuits pour un city-trip Nouvelles Frontières à Montréal,

- 7 nuits à l’hôtel TUI Sélection Constantinou Bros Athena Beach Hotel 4* à Chypre.


