Boomerang Voyages lance un challenge de ventes sur Zanzibar

Boomerang Voyages organise un challenge de ventes, dans le cadre de l'ouverture du Kappa Senses Zanzibar 5* - DepositPhotos.com, GekaSkr
Boomerang Voyages mobilise les réseaux d'agences de voyages avec un grand challenge de ventes, à l'occasion de l'inauguration de deux établissements sur la côte nord-est de Zanzibar en juin 2026.
L'objectif ? Accompagner le lancement du Kappa Senses Zanzibar 5* et soutenir la dynamique commerciale sur la destination.
Chaque vente validée pour le Kappa Senses Zanzibar 5* ou pour l’Anaya Zanzibar 5* par un conseiller se traduira par l'octroi de 20€ en chèques cadeaux.
Au terme de ce challenge, les cinq meilleurs dossiers permettront à leurs auteurs de s'envoler pour un éductour afin de découvrir le produit sur le terrain.
A noter : l’équipe commerciale Boomerang Voyages est disponible pour présenter et former les agents de voyages sur ces produits, via l'adresse mail suivante : commercial@boomerang-voyages.com.
Le Kappa Senses Zanzibar 5*, un complexe 5 étoiles entre bien-être et permaculture
A une heure de l'aéroport international, le futur Kappa Senses Zanzibar 5* est situé sur la côte nord-est, en bordure d'une plage de sable blanc préservée des contraintes de la marée.
L'établissement reprend les codes du Kappa Senses Ubud à Bali, avec un positionnement haut de gamme tourné vers l'immersion locale.
Le resort compte 26 suites et 59 villas, complétées par une offre de restauration comprenant quatre établissements à la carte.
Côté infrastructures de loisirs et environnementales, l'hôtel dispose d'un spa de 1 800 m² et d'un espace de 2 000 m² dédié à la permaculture.
